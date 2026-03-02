Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende fester

Am Montag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 6’881.62 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.931 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.10 Prozent schwächer bei 6’803.25 Punkten in den Montagshandel, nach 6’878.88 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’901.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’796.85 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6’976.44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’829.37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’954.50 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0.338 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Northrop Grumman (+ 6.02 Prozent auf 768.02 USD), Marathon Petroleum (+ 5.86 Prozent auf 209.82 USD), Palantir (+ 5.82 Prozent auf 145.17 USD), Coinbase (+ 5.34 Prozent auf 185.24 USD) und Viatris (+ 5.16 Prozent auf 15.70 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AES (-17.77 Prozent auf 14.21 USD), Norwegian Cruise Line (-10.53 Prozent auf 22.18 USD), Estée Lauder Companies (-8.48 Prozent auf 100.19 USD), Elevance Health (-8.10 Prozent auf 294.07 USD) und TE Connectivity (-7.89 Prozent auf 211.98 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 55’636’661 Aktien gehandelt. Mit 3.678 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

