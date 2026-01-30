Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’231 0.6%  SPI 18’273.4600 0.6%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’520 0.9%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’947.0000 0.9%  Gold 5’021.2 -6.7%  Bitcoin 63’406 -1.9%  Dollar 0.7683 0.5%  Öl 70.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850ABB1222171Partners Group2460882
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
NVIDIA-Aktie trotzdem im Minus: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Preisdruck nimmt zu: HVPI-Inflation in Deutschland steigt überraschend
BCGE-Aktie etwas höher: Chef der Genfer Kantonalbank will Aktie für Privatanleger attraktiver machen
Chevron-Aktie trotzdem gesucht: Niedrigere Ölpreise belasten Quartalsergebnis
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unter Auflagen 30.01.2026 14:19:08

NVIDIA-Aktie trotzdem im Minus: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips

NVIDIA-Aktie trotzdem im Minus: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips

China hat dem KI-Startup DeepSeek offenbar unter strengen Auflagen den Kauf von NVIDIA-H200-Chips erlaubt. So reagiert die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA
146.43 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen
• Bedingte Genehmigung für DeepSeek und grosse chinesische Konzerne
• Chinas Importgenehmigung noch nicht finalisiert
• NVIDIA bestätigt keine offizielle Lizenzerteilung

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat China dem führenden KI-Startup DeepSeek unter strengen Auflagen die Einfuhr von NVIDIA H200-KI-Chips genehmigt. Dieser Schritt lockert Pekings Importrestriktionen trotz anhaltender US-Exportkontrollen und stärkt Chinas KI-Ambitionen. Die bedingte Freigabe gilt dem Bericht zufolge auch für Giganten wie ByteDance, Alibaba und Tencent, die die Genehmigung zum Kauf von insgesamt über 400.000 H200-Chips erhalten hätten.

Regulatorische Auflagen und Sicherheitskontrollen

Chinas Industrie- und Handelsministerium haben allen vier Unternehmen die Genehmigung erteilt, jedoch Auflagen erteilt, die noch finalisiert werden, so die Quellen. Diese Auflagen werden von der staatlichen Planungsbehörde Chinas, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), festgelegt, wie eine der beteiligten Personen betonte.

NVIDIA selbst hat der Agentur zufolge unterdessen noch keine entsprechende Bestätigung erhalten: NVIDIA-CEO Jensen Huang habe am Donnerstag gegenüber Reportern in Taipeh erklärt, dass ihm derartige Informationen bislang nicht vorliegen würden. Allerdings gehe er davon aus, dass China die Lizenz noch finalisiere.

Geopolitische Spannungen im Tech-Sektor

Der H200-Chip, NVIDIAs leistungsstärkstes Modell nach von einem Exportverbot nach China belegten H100-Modell, steht im Zentrum des Handelskonflikts. Anfang des Monats hatte es aus den USA offiziell grünes Licht für den Verkauf der H200-Chips durch NVIDIA nach China gegeben, eine Einfuhrgenehmigung unterliegt aber der Entscheidung der chinesischen Behörden.

Für NVIDIA eröffnet sich trotz geopolitischer Hürden der Zugang zum lukrativen chinesischen KI-Markt, wo die Nachfrage insbesondere durch Unternehmen wie Alibaba und ByteDance extrem hoch ist. Experten sehen langfristig Wachstumspotenzial, warnen jedoch vor regulatorischen Bremsen aus Washington und Peking.

Anleger nehmen die neuesten Entwicklungen wenig euphorisch zur Kenntnis. Die NVIDIA-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 1,02 Prozent tiefer bei 190,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com