Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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20.03.2026 13:18:58
Alibaba-Aktie nach schwachen Zahlen tiefrot - Prognosen enttäuschen Anleger
Alibaba Group hat seine Quartalszahlen für das abgelaufene Dezemberquartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten verfehlt. Anleger reagieren enttäuscht.
• Gewinn bricht deutlich ein
• Hohe Investitionen drücken Margen
Der chinesische Techriese Alibaba hat seine Quartalszahlen für das abgelaufene Dezemberquartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Umsatz stieg zwar leicht um 1,7 Prozent auf 284,8 Milliarden Yuan (ca. 40,2 Milliarden US-Dollar), blieb damit jedoch unter den Prognosen der Experten. Besonders alarmierend fiel der Gewinnrückgang aus: Der Nettogewinn brach um etwa 66 Prozent auf 15,6 Milliarden Yuan ein, während auch das operative Ergebnis massiv unter Druck geriet.
Hohe KI-Investitionen belasten die Profitabilität
Hauptgrund für die schwache Profitabilität sind die massiven Investitionen in Zukunftsbereiche wie Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz, die Alibabas Margen drücken. Trotz Wachstum im Cloud-Segment, wo das Unternehmen kürzlich Preiserhöhungen für KI-Rechen- und Speicherprodukte angekündigt hat, konnten die hohen Ausgaben den Druck nicht ausgleichen.
Cloud und KI als Hoffnungsträger
Während das Kerngeschäft im E-Commerce stagnierte, lieferte die Cloud Intelligence Group positive Signale. Der Umsatz in diesem Segment wuchs um 36 Prozent auf 43,3 Milliarden Yuan, wobei Produkte im Bereich der künstlichen Intelligenz das zehnte Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum verzeichneten. Alibaba-CEO Eddie Wu betonte, dass KI der primäre Wachstumsmotor des Unternehmens bleibe.
Anleger reagieren mit Enttäuschung auf die Quartalsbilanz: In Hongkong sackte die Aktie letztlich um 6,29 Prozent auf 123,70 HKD ab.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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