NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Brachendurchbruch?
|
12.12.2025 12:38:00
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
NEL ASA treibt seine Expansion voran: Nach jahrelanger Entwicklung bestätigt das Unternehmen den Bau einer neuen Anlage für die nächste Generation seiner Elektrolyse-Technologie.
• Neue Plattform soll effizienter sein und ein modulares Design haben
• NEL-Aktie mit Erholung
NEL investiert in neue Wasserstoffgeneration
Nach sieben Jahren Entwicklungsarbeit hat NEL ASA die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau einer Produktionsanlage für die neue Generation der druckalkalischen Elektrolyse-Technologie getroffen. Die Anlage (Next Generation Pressurized Alkaline) soll laut der entsprechenden Pressemitteilung mit einer Kapazität von bis zu 1 Gigawatt soll am Standort Herøya (Norwegen) entstehen und wird vom EU-Innovationsfonds mit bis zu 135 Millionen Euro gefördert. Die Entwicklung der Technologie begann 2018, und nach umfangreichen Tests konnte NEL nun eine marktführende Systemeffizienz nachweisen. Der kommerzielle Start ist für die erste Hälfte 2026 geplant, die Produktion im Grossmassstab ab 2027. Das System gilt als bedeutender Fortschritt in der Wirtschaftlichkeit der Wasserstoffproduktion, da es die Investitionskosten senkt, die Energieeffizienz steigert und die Stromgestehungskosten (LCOH) von Wasserstoff reduziert.
Effizientere und modulare Plattform
Die neue Plattform basiert auf einem modularen Containerdesign, das die Installation vereinfachen und die Betriebskosten senken soll. Die Module werden im Werk vorgefertigt, getestet und können ohne separate Gebäude im Freien betrieben werden. CEO Håkon Volldal betonte, dass die Innovation nicht nur für NEL, sondern für die gesamte Wasserstoffbranche ein Durchbruch sei, da sie erstmals wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle ohne hohe Subventionen ermögliche. Die anfängliche Produktionskapazität von 1 GW erfordert Investitionen von rund 300 Millionen NOK, wobei erste EU-Zahlungen über 10 Millionen Euro nach der Entscheidung freigegeben werden sollen. Perspektivisch plant NEL, die Technologie auf eine jährliche Produktionskapazität von 4 Gigawatt auszuweiten und prüft im Zuge der Industrialisierung die Zukunft seiner älteren 500-MW-Produktionslinien für atmosphärische Alkalitechnik.
So reagiert die NEL-Aktie
Für die Papiere von NEL ging es im Jahr 2025 auf und ab. Vermehrt hielten jedoch die Abwärtstendenzen an. Seit Jahresbeginn liegt das Kursminus des Papiers bei 15,19 Prozent. Heute geht es im heimischen Handel jedoch wieder aufwärts. Via EURONEXT gewinnt die NEL-Aktie zeitweise 3,24 Prozent auf 2,36 NOK
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NEL ASA
|
12:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Vormittag kräftig (finanzen.ch)
|
11.12.25
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet (finanzen.ch)
|
10.11.25
|NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH (finanzen.ch)
Analysen zu NEL ASA
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.24
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.24
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.24
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nimmt 13'000-Punkte-Marke ins Visier -- DAX fester -- Asiens Börsen gehen mit Gewinnen ins Wochenende
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen vor dem Wochenende zu. Am Freitag verzeichneten die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte deutliche Gewinne.