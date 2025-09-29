NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
29.09.2025 22:33:44
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain
Der NASDAQ 100 performte zum Handelsschluss positiv.
Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.44 Prozent stärker bei 24’611.35 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.511 Prozent auf 24’629.02 Punkte an der Kurstafel, nach 24’503.85 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’560.22 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’741.77 Zähler.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’415.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 22’534.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bei 20’008.62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17.33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24’781.73 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 6.34 Prozent auf 712.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.62 Prozent auf 326.42 USD), PayPal (+ 5.49 Prozent auf 60.48 EUR), CSX (+ 5.35 Prozent auf 35.83 USD) und Electronic Arts (+ 4.50 Prozent auf 202.05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-3.31 Prozent auf 18.87 USD), Diamondback Energy (-3.15 Prozent auf 143.58 USD), Intel (-2.87 Prozent auf 34.48 USD), QUALCOMM (-2.30 Prozent auf 165.30 USD) und Broadcom (-1.98 Prozent auf 327.90 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 52’477’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.694 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.40 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24’611.35
|0.44%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}