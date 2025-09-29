Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.44 Prozent stärker bei 24’611.35 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.511 Prozent auf 24’629.02 Punkte an der Kurstafel, nach 24’503.85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’560.22 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’741.77 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’415.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 22’534.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bei 20’008.62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17.33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24’781.73 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 6.34 Prozent auf 712.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.62 Prozent auf 326.42 USD), PayPal (+ 5.49 Prozent auf 60.48 EUR), CSX (+ 5.35 Prozent auf 35.83 USD) und Electronic Arts (+ 4.50 Prozent auf 202.05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-3.31 Prozent auf 18.87 USD), Diamondback Energy (-3.15 Prozent auf 143.58 USD), Intel (-2.87 Prozent auf 34.48 USD), QUALCOMM (-2.30 Prozent auf 165.30 USD) und Broadcom (-1.98 Prozent auf 327.90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 52’477’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.694 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.40 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch