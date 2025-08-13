NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Intuit-Aktie betrug an diesem Tag 104.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95.329 Anteilen. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 12.08.2025 68’015.25 USD wert, da der Schlussstand 713.48 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 580.15 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 199.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch