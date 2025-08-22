|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 22:34:13
Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels freundlich
Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1.52 Prozent auf 6’466.91 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 49.917 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.313 Prozent stärker bei 6’390.10 Punkten, nach 6’370.17 Punkten am Vortag.
Bei 6’384.59 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’478.89 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.340 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’309.62 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, bei 5’842.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’570.64 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10.20 Prozent zu Buche. Bei 6’481.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Enphase Energy (+ 10.41 Prozent auf 38.18 USD), Alaska Air Group (+ 8.34 Prozent auf 59.50 USD), Mohawk Industries (+ 7.28 Prozent auf 133.21 USD), Norwegian Cruise Line (+ 7.23 Prozent auf 25.05 USD) und Caesars Entertainment (+ 7.00 Prozent auf 26.75 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Intuit (-5.03 Prozent auf 662.66 USD), CSX (-3.60 Prozent auf 34.58 USD), Cencora (-3.51 Prozent auf 292.60 USD), Kroger (-2.60 Prozent auf 69.56 USD) und T-Mobile US (-2.41 Prozent auf 251.95 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42’399’992 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.690 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
