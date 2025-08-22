Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ-Handel im Fokus 22.08.2025 22:34:13

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Freitag positiv.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.88 Prozent höher bei 21’496.53 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.187 Prozent stärker bei 21’139.83 Punkten, nach 21’100.31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 21’545.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’092.35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.556 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20’892.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18’925.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’619.35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11.49 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21’803.75 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit LSI Industries (+ 15.98 Prozent auf 23.66 USD), AXT (+ 13.71 Prozent auf 2.82 USD), Elron Electronic Industries (+ 12.81) Prozent auf 1.81 USD), Methode Electronics (+ 12.61 Prozent auf 7.50 USD) und ScanSource (+ 11.83 Prozent auf 44.63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Intuit (-5.03 Prozent auf 662.66 USD), Nissan Motor (-4.68 Prozent auf 2.28 USD), Century Casinos (-3.10 Prozent auf 2.50 USD), Dorel Industries (-2.88 Prozent auf 0.84 USD) und Elbit Systems (-1.84 Prozent auf 450.85 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42’399’992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.690 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.63 erwartet. Mit 11.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

