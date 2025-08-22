NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.54 Prozent nach oben auf 23’498.12 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.183 Prozent auf 23’184.99 Punkte an der Kurstafel, nach 23’142.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’140.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’575.36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.819 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23’063.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’112.47 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.08.2024, den Wert von 19’491.84 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12.03 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 12.71 Prozent auf 82.47 USD), Enphase Energy (+ 10.41 Prozent auf 38.18 USD), Align Technology (+ 6.33 Prozent auf 149.57 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.26 Prozent auf 159.13 USD) und ON Semiconductor (+ 6.23 Prozent auf 51.85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-5.03 Prozent auf 662.66 USD), CSX (-3.60 Prozent auf 34.58 USD), Lucid (-2.87 Prozent auf 2.03 USD), Workday A (-2.77 Prozent auf 221.27 USD) und T-Mobile US (-2.41 Prozent auf 251.95 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’399’992 Aktien gehandelt. Mit 3.690 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch