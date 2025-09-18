Curatis Aktie 133078097 / CH1330780979
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Fortsetzung gesichert
|
18.09.2025 09:29:00
Curatis-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Curatis erhält FDA-Bestätigung für Phase-3-Studie mit Corticorelin
Die Curatis Holding kann die klinische Entwicklung ihres Hormon-Nachahmerkandidaten Corticorelin wie geplant fortsetzen.
Der Wirkstoffkandidat Corticorelin wird als neuartige Behandlung bei peritumoralem Hirnödem (PTBE) entwickelt, das häufig bei Hirnmetastasen auftritt und bislang in der Regel mit Steroiden behandelt wird. Ziel ist es, den Einsatz von Steroiden und deren Nebenwirkungen deutlich zu reduzieren oder zu vermeiden.
Die FDA hat laut Curatis an ihrer Sitzung vom 9. September den klinischen Entwicklungsplan validiert, sodass ohne Verzögerung ein Antrag für eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie eingereicht werden kann. Die Phase-3-Studie wird in zwei Abschnitten durchgeführt: Zunächst soll die optimale Dosierung ermittelt werden, anschliessend folgt die eigentliche Bestätigungsstudie.
"Diese Validierung unserer klinischen Pläne ist ein Meilenstein", sagte Curatis-CEO Roland Rutschmann gemäss Mitteilung. Sie ermögliche dem Unternehmen, Partnerschaften mit führenden Onkologie- und Spezialpharmafirmen anzustreben.
An der SIX geht es für die Curatis-Aktie am Donnerstag zeitweise kräftige 6,61 Prozent auf 12,90 CHF nach oben.
Liestal (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Curatis AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|FDA minutes confirm positive outcome of meeting on 9. September 2025 – Corticorelin on track for Phase 3 (EQS Group)
|
16.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SPI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Handel in Zürich: So steht der SPI am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
15.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|BUSINESSWIRE CURN: Curatis: Zweistelliges Wachstum im Kerngeschäft und (AWP)
|
15.09.25
|Curatis-Aktie in Rot: Umsatz deutlich gestiegen - dennoch weiter rote Zahlen (AWP)
Analysen zu Curatis AG
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEuphorie nach Fed-Zinssenkung bleibt aus: SMI erobert 12'000-er Marke zurück -- DAX fährt Gewinne ein -- Asiens Börsen erneut uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}