NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.44 Prozent stärker bei 21’544.27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 21’443.63 Zählern und damit 0.026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (21’449.29 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’550.92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’389.10 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21’108.32 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 18’737.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’725.77 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11.74 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 17.73 Prozent auf 2.13 USD), Taylor Devices (+ 12.16 Prozent auf 51.39 USD), OraSure Technologies (+ 10.83 Prozent auf 3.48 USD), Geospace Technologies (+ 9.43 Prozent auf 20.19 USD) und Nissan Motor (+ 9.00 Prozent auf 2.30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-4.56 Prozent auf 14.22 USD), Bassett Furniture Industries (-4.27 Prozent auf 17.04 USD), eBay (-3.97 Prozent auf 94.64 USD), Erie Indemnity (-3.64 Prozent auf 350.10 USD) und Monro Muffler Brake (-3.61 Prozent auf 16.80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50’867’661 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.736 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 11.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

