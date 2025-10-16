Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.47 Prozent tiefer bei 22’562.54 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.416 Prozent stärker bei 22’764.40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22’670.08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 22’886.87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’404.69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.071 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’333.96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.07.2025, einen Stand von 20’730.49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2024, den Wert von 18’367.08 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.02 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’119.91 Punkten. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JB Hunt Transportation Services (+ 22.14 Prozent auf 169.57 USD), AXT (+ 7.41 Prozent auf 4.93 USD), Werner Enterprises (+ 5.82 Prozent auf 27.81 USD), Hub Group (+ 5.80 Prozent auf 36.66 USD) und Universal Display (+ 5.58 Prozent auf 150.15 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Zions Bancorporation (-13.14 Prozent auf 46.93 USD), Comtech Telecommunications (-12.35 Prozent auf 2.91 USD), Microvision (-10.79 Prozent auf 1.24 USD), F5 Networks (-10.70 Prozent auf 295.35 USD) und Geospace Technologies (-10.69 Prozent auf 21.34 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’329’970 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.754 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch