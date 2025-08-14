Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9407 -0.2%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’335 -0.6%  Bitcoin 95’379 -4.0%  Dollar 0.8077 0.3%  Öl 66.9 1.7% 
14.08.2025 22:26:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen

Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag ist es mit den Kursen noch etwas nach oben gegangen. Die überraschend stark gestiegenen US-Erzeugerpreise hatten die Wall Street nur leicht belastet; anfängliche kleinere Verluste wurden vollständig wettgemacht, so dass die Indizes kaum verändert schlossen.

Die Aktien der Deutschen Euroshop reagierten nicht auf die Halbjahrszahlen, die der Shoppingcenter-Investor am frühen Abend vorgelegt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.423 24.378 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

