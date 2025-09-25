Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'876 -0.9%  SPI 16'483 -1.0%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'535 -0.6%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5'445 -0.4%  Gold 3'749 0.4%  Bitcoin 87'299 -3.1%  Dollar 0.7997 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
25.09.2025 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.571 Punkte

DOW JONES--Auch am Donnerstag sind im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten zu beobachten gewesen. Auch Aroundtown zeigten sich nur wenig bewegt. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend die Platzierung einer Anleihe und das Angebot eines Rückkaufs älterer Anleihen mitgeteilt hatte, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.571 23.535 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)