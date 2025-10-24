MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:51 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.0 Prozent auf 382.70 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 5.93 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32’735 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 19.7 Prozent nach oben. MTU Aero Engines dürfte schätzungsweise am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





