Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Einen Tag vor Heiligabend zeichnet sich für den Dax erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.302 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Bereits am Vortag hatte der Dax in einem ruhigen Handel kaum verändert geschlossen. Grosse Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien. Der Dax hält sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Unterstützung liefern gute US-Vorgaben. Für den marktbreiten S&P 500 zeichnet sich der mittlerweile achte Gewinnmonat in Folge ab. Hierzulande kommt der Dax unter dem Strich zwar schon eine Weile nicht mehr so recht vom Fleck, 2025 hat er mit einem Kursplus von knapp 22 Prozent aber die Nase vorn. Der S&P 500 hat um rund 17 Prozent zugelegt.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) als einer der Triebfedern. Zudem nimmt die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiter wenig Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen. Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.362,68 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Für etwas Rückenwind sorgten freundliche Vorgaben aus den USA. In Toko büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende dennoch rund 0,1 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab hingegen um 0,1 Prozent nach.

DAX 24.283,97 -0,02% XDAX 24.302,67 0,06% EuroSTOXX 50 5.743,69 -0,29% Stoxx50 4.868,42 -0,30% DJIA 48.362,68 0,47% S&P 500 6.878,49 0,64% NASDAQ 100 25.461,70 0,46%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 127,16 0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1776 0,18% USD/Yen 156,06 -0,59% Euro/Yen 183,73 -0,44%

BITCOIN:

Bitcoin 87.685 -0,97% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 61,89 -0,18 USD WTI 57,82 -0,19 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr: - In der Union wächst der Druck, dass sich die Bundesregierung an einer Initiative von 27 europäischen Staaten zur Neubewertung der Europäischen Menschenrechtskonvention beteiligt, um mehr rechtlichen Spielraum bei Abschiebungen zu erhalten, Welt - Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Debatte über die "Stadtbild"-Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich kritisiert, Gespräch, T-Online - Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat mit persönlichen Konsequenzen gedroht, sollte seine Partei mit der AfD zusammenarbeiten, Gespräch, T-Online - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen, Gespräch, Rheinische Post - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) kann sich ein Leben ohne Fleisch kaum vorstellen, Gespräch, Rheinische Post - Die Weihnachtsmärkte in Deutschland verzeichneten in diesem Jahr etwas weniger Besucher als zuletzt, Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, Rheinische Post - Die Hausärzte begrüssen die Forderung nach Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland, Gespräch mit Verbandschefin Nicola Buhlinger-Göpfarth, Rheinische Post - Die gesetzlichen Krankenkassen weisen die Kritik von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zurück, Gespräch mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, Rheinische Post - Die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren die Preise für Arzneimittel in Deutschland, Gespräch mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, Rheinische Post - Die gesetzliche Krankenkassen schlagen eine einheitliche digitale Plattform für freie Arzttermine vor, zu der Versicherte via Handy Zugang erhalten, Gespräch mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, Rheinische Post - Wer sich dem neuen Wehrdienst-Fragebogen der Bundeswehr entzieht oder falsche Angaben macht, muss ab Januar mit einem Bussgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen, Bild - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat seit Beginn des Ukraine-Krieges eine Zunahme an "russischer Einflussnahme" in Deutschland festgestellt, Gespräch mit Chef Holger Münch, Bild - Bund der Steuerzahler kündigt Verfassungsklage gegen Aktivrente an, Gespräch mit Präsident Reiner Holznagel, Bild - Deutlich weniger Asylanträge und unerlaubte Einreisen 2025, Bild

bis 22.45 Uhr: - Nvidia restrukturiert Cloud-Team, Information - "Die EU-Vorschläge zum Verbrenner-Aus sind Augenwischerei", Gespräch mit Bosch-Betriebsratschef Frank Sell, FAZ - Mailänder Messe will expandieren und sucht Investoren, Gespräch mit Präsident Carlo Bonomi, BöZ - ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann erwartet, dass die EZB mittelfristig wegen Frankreich das Notfallprogramm TPI aktivieren muss, um eine Euro-Schuldenkrise zu verhindern. Auch wenn dies letztlich ein Regelbruch sei, Gespräch, BöZ - Es ist gut, dass die Bundesregierung die Nutzung von Reallaboren fördern will. Davon kann auch der Bankensektor profitieren. Der vorliegende Gesetzentwurf hat aber noch Schwächen, Gastbeitrag von BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, BöZ - "Wir werden anders wahrgenommen als früher", Gespräch mit Flossbach-von-Storch-Verwaltungsratspräsident Kurt von Storch über die Bedeutung des menschlichen Fondsmanagers in KI-Zeiten, einen möglichen Crash am Finanzmarkt und die Regelung der eigenen Nachfolge, BöZ - "Ich glaube an die Zukunft Deutschlands", Gespräch mit Ex-Treuhand-Chefin Birgit Breuel, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Lufthansa-Chefkontrolleur Karl-Ludwig Kley sieht Fortschritte beim Bürokratieabbau. Er warnt aber vor einem alten politischen Muster - mit Folgen für den Standort Deutschland, Gespräch, HB - Neue Daten zeigen: Deutsche Konzerne leisten sich teure Verwaltungen. Nun gehen viele gegen die innere Bürokratie vor. KI könnte den Abbau beschleunigen, HB - "Russland und Trump sind Stürme - China ist der Klimawandel", Gespräch mit Ex-Diplomat Michael Kovrig, HB - Nachdem das in der Wirtschaft lang ersehnte EU-Mercosur-Handelsabkommen kurzfristig verschoben worden ist, fordert Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) eine zeitnahe Entscheidung, Gespräch, HB - Der US-Wirtschaft geht es nicht so gut, wie der US-Präsident uns glauben machen will, meint Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Europa sagt er einen deutlichen Aufschwung voraus, Gastbeitrag, HB - Der Astronom Martin Rees hält die Mars-Pläne von Elon Musk für illusorisch. Im Interview spricht er über Aliens, erdähnliche Planeten, und er verrät, warum Astronauten überflüssig werden, HB - "Die Schnäppchenjagd ist vorbei", Gespräch mit Interhyp-Privatkundenchefin Mirjam Mohr über die Entwicklung des Bauzinses, die grössten Fehler der Kreditnehmer und die kommende Umschuldungswelle, HB

/jha/