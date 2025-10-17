Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Anzeige

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -1,94 Prozent auf 4.242,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.326,18 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -4,48 Prozent auf 51,85 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 54,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -4,69 Prozent auf 1.625,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.705,00 US-Dollar.

Nach 1.599,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagabend um -6,06 Prozent auf 1.502,50 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,36 Prozent auf 61,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,33 Prozent auf 57,61 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 57,46 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,29 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,19 Prozent auf 3,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,94 US-Dollar.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -1,41 Prozent auf 2,41 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,44 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,24 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,80 US-Dollar am Vortag auf 3,72 US-Dollar nach unten (--2,10 Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -3,26 Prozent auf 1,84 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,93 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,91 Prozent auf 10,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,33 Prozent auf 281,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 276,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:00 Uhr steht ein Minus von -2,02 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,16 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,46 Prozent.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr auf. Es geht 0,06 Prozent auf 16,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 16,96 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,40 Prozent auf 57,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 56,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,56 Prozent auf 10,64 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 10,69 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,96 Prozent auf 634,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 627,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch