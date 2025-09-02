Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.79 Prozent auf 23’231.11 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.69 Prozent tiefer bei 23’020.47 Punkten, nach 23’415.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23’242.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’977.89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22’763.31 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 21’491.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 19’574.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.75 Prozent. Bei 23’969.27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Biogen (+ 5.60 Prozent auf 139.63 USD), Ross Stores (+ 2.78 Prozent auf 151.25 USD), Marvell Technology (+ 2.76 Prozent auf 64.60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2.55 Prozent auf 401.00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.16 Prozent auf 341.62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen The Kraft Heinz Company (-6.97 Prozent auf 26.02 USD), Arm (-4.32 Prozent auf 132.34 USD), MercadoLibre (-3.77 Prozent auf 2’379.76 USD), Align Technology (-3.38 Prozent auf 137.16 USD) und Lam Research (-3.12 Prozent auf 97.03 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 55’508’259 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.631 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.73 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

