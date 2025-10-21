Ausblick: Lam Research verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lam Research veröffentlicht am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,32 Prozent auf 5,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,52 USD im Vergleich zu 4,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 20,12 Milliarden USD, gegenüber 18,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch