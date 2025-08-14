Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 14.08.2025 22:34:01

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge

Der Dow Jones bewegte sich heute kaum.

Am Donnerstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 44’911.26 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.310 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.781 Prozent leichter bei 44’571.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 44’922.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44’690.50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 44’948.70 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1.65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’459.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’051.06 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 14.08.2024, einen Stand von 40’008.39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.94 Prozent nach oben. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2.86 Prozent auf 230.98 USD), McDonalds (+ 1.27 Prozent auf 308.95 USD), JPMorgan Chase (+ 1.25 Prozent auf 294.16 USD), Caterpillar (+ 0.92 Prozent auf 417.50 USD) und Visa (+ 0.86 Prozent auf 345.49 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil 3M (-2.22 Prozent auf 156.65 USD), Cisco (-1.56 Prozent auf 69.30 USD), Salesforce (-1.54 Prozent auf 233.37 USD), Coca-Cola (-1.29 Prozent auf 69.55 USD) und IBM (-1.23 Prozent auf 237.11 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’828’793 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Merck-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6.26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

