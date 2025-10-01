Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'242 1.1%  SPI 16'897 0.9%  Dow 46'398 0.2%  DAX 23'781 -0.4%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5'512 -0.3%  Gold 3'870 0.3%  Bitcoin 90'944 0.1%  Dollar 0.7935 -0.4%  Öl 66.5 -0.9% 
Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

TecDAX aktuell 01.10.2025 09:29:00

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der TecDAX gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

HENSOLDT
97.72 CHF -4.17%
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.25 Prozent auf 3’639.40 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 588.656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 3’633.49 Punkte an der Kurstafel, nach 3’648.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’646.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’628.57 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1.11 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 01.09.2025, bei 3’739.20 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2025, einen Stand von 3’847.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, stand der TecDAX bei 3’384.87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5.90 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7.78 Prozent auf 213.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.47 Prozent auf 43.20 EUR), QIAGEN (+ 0.85 Prozent auf 38.02 EUR), EVOTEC SE (+ 0.68 Prozent auf 6.23 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.56 Prozent auf 46.28 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-3.63 Prozent auf 106.30 EUR), IONOS (-2.01 Prozent auf 38.95 EUR), Nemetschek SE (-1.71 Prozent auf 108.90 EUR), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR) und freenet (-1.18 Prozent auf 26.90 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 279’036 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262.676 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7.72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu Nemetschek SE

25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend im Keller
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
SMI fester -- DAX verliert -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt
Alphabet-Aktie schwächer: Youtube zahlt Millionen für Sperrung des Trump-Accounts 2021
Roche-Aktie leichter: Neuer Troponin T-Test zur präzisen Herzinfarkt-Diagnose vorgestellt
Goldman Sachs Group Inc. gibt SAP SE-Aktie Buy

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
