|
01.10.2025 09:29:00
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Der TecDAX gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.25 Prozent auf 3’639.40 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 588.656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 3’633.49 Punkte an der Kurstafel, nach 3’648.46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’646.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’628.57 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1.11 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 01.09.2025, bei 3’739.20 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2025, einen Stand von 3’847.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, stand der TecDAX bei 3’384.87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5.90 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7.78 Prozent auf 213.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.47 Prozent auf 43.20 EUR), QIAGEN (+ 0.85 Prozent auf 38.02 EUR), EVOTEC SE (+ 0.68 Prozent auf 6.23 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.56 Prozent auf 46.28 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-3.63 Prozent auf 106.30 EUR), IONOS (-2.01 Prozent auf 38.95 EUR), Nemetschek SE (-1.71 Prozent auf 108.90 EUR), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR) und freenet (-1.18 Prozent auf 26.90 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 279’036 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262.676 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7.72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Nemetschek SE
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|22.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
