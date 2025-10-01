Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.25 Prozent auf 3’639.40 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 588.656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 3’633.49 Punkte an der Kurstafel, nach 3’648.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’646.60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’628.57 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1.11 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 01.09.2025, bei 3’739.20 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2025, einen Stand von 3’847.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, stand der TecDAX bei 3’384.87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5.90 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7.78 Prozent auf 213.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.47 Prozent auf 43.20 EUR), QIAGEN (+ 0.85 Prozent auf 38.02 EUR), EVOTEC SE (+ 0.68 Prozent auf 6.23 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.56 Prozent auf 46.28 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-3.63 Prozent auf 106.30 EUR), IONOS (-2.01 Prozent auf 38.95 EUR), Nemetschek SE (-1.71 Prozent auf 108.90 EUR), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR) und freenet (-1.18 Prozent auf 26.90 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 279’036 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262.676 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7.72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch