TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
04.11.2025 07:35:00
So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie überprüft.
TeamViewer
5.92 CHF 1.18%
Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von TeamViewer wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 11,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TeamViewer-Aktie von 6,370 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11,00 EUR
|72,68
|27.10.2025
|Barclays Capital
|10,50 EUR
|64,84
|23.10.2025
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|17,74
|23.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|135,48
|22.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com,Teamviewer
