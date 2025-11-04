Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

Analystenmeinungen 04.11.2025 07:35:00

So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein

So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie überprüft.

TeamViewer
5.92 CHF 1.18%
Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von TeamViewer wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 11,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TeamViewer-Aktie von 6,370 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)11,00 EUR72,6827.10.2025
Barclays Capital10,50 EUR64,8423.10.2025
Deutsche Bank AG7,50 EUR17,7423.10.2025
DZ BANK--22.10.2025
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR135,4822.10.2025

Redaktion finanzen.ch

