So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein

Im vergangenen Oktober haben 4 Experten die Aktie von TeamViewer wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 11,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TeamViewer-Aktie von 6,370 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 11,00 EUR 72,68 27.10.2025 Barclays Capital 10,50 EUR 64,84 23.10.2025 Deutsche Bank AG 7,50 EUR 17,74 23.10.2025 DZ BANK - - 22.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 135,48 22.10.2025

Redaktion finanzen.ch