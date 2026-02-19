Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Millionen-Investition 19.02.2026 09:20:28

Microsoft-Aktie vor der Trendwende? Insider-Aktivität schürt Hoffnung auf Kurs-Rallye

Die Microsoft-Aktie kämpft mit Schwäche, doch ein prominenter Aktien-Kauf sorgt für Aufsehen. Steht der Tech-Riese vor dem Turnaround?

Microsoft
311.96 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen
• Manager Transactions: John Stanton setzt auf Microsoft
• Microsoft-Aktie zuletzt seit Jahresbeginn deutlich unter Druck
• Kauf signalisiert Turnaround-Chance: Erholung in Sicht?

Die Microsoft-Aktie war in den vergangenen Monaten einer der grössten Verlierer im Tech-Sektor. Doch nun sorgt ein prominenter Aktien-Kauf für Aufsehen: Wie aus einem SEC-Filing hervorgeht erwarb John Stanton, Direktor bei Microsoft und Gründer des Private-Equity-Fonds Trilogy Partnerships, am Mittwoch 5'000 Aktien zu je 397,35 US-Dollar - ein Investment von fast 2 Millionen Dollar. Damit erhöht Stanton seinen direkten Anteil an Microsoft auf 83'905 Aktien, weitere 3'622 hält er über einen Familientreuhandfonds.

Eigengeschäfte als Signal für Investoren?

Eigengeschäfte gelten oft als positives Signal für den Markt, da sie zeigen, dass Vorstandsmitglieder und Führungskräfte selbst auf die Zukunft des Unternehmens setzen. Laut Experten kann dies als implizite Botschaft, dass die Aktien auf dem aktuellen Niveau unterbewertet sind, verstanden werden.

Microsoft steht derzeit unter Druck: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von über 17 Prozent zu Buche. Damit hinkt Microsoft den anderen Tech-Riesen der sogenannten "Magnificent Seven" hinterher und ist bislang der schwächste Performer. Grund für die Schwäche sind unter anderem hohe Investitionen in künstliche Intelligenz, die laut Analysten noch nicht in entsprechend hohe Umsätze umgesetzt wurden.

Am Mittwoch zeigte sich jedoch eine leichte Gegenbewegung: Der Anteilsschein des Tech-Riesen ging mit einem Aufschlag von 0,69 Prozent bei 399,60 US-Dollar aus dem NASDAQ-Handel. Nachbörslich geht es zeitweise um weitere 0,20 Prozent auf 400,40 US-Dollar nach oben.

Software-Aktien unter Druck: KI verändert traditionelle Geschäftsmodelle

Der gesamte Software-Sektor steht derzeit unter Beobachtung: Viele Analysten und Marktbeobachter warnen, dass künstliche Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle disruptiv verändern könnte. Insbesondere Softwareunternehmen stehen unter Druck, ihre Produkte schnell an KI-Technologien anzupassen, um nicht von agileren Konkurrenten abgehängt zu werden.

Für Microsoft könnte der Kauf von Stanton womöglich ein Zeichen sein, dass die Aktie ein Tief erreicht hat und ein Turnaround bevorsteht. Für Anleger könnte sich damit eine potentiell attraktive Gelegenheit ergeben, in den Tech-Riesen zu investieren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

