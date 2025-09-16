Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dividenden-Turbo
|
16.09.2025 08:27:52
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
Microsoft macht seine Aktionäre einmal mehr glücklich: Der US-Techriese kündigt eine deutliche Anhebung seiner Dividende an und nennt zugleich den Termin für die nächste Hauptversammlung.
• Auszahlung an Aktionäre erfolgt am 11. Dezember
• Virtuelle Hauptversammlung am 5. Dezember angekündigt
Wie Microsoft im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gab, hat der Vorstand des Unternehmens eine Dividendenanhebung beschlossen.
Dividende soll steigen
Konkret bekommen Anteilseigner pro gehaltene Microsoft-Aktie nun 0,91 US-Dollar, das sind acht Cent mehr als bisher. Damit steigt die Ausschüttung um zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal.
Am 11. Dezember bekommen Anleger die Dividende in ihr Depot gebucht - wenn sie bis 20. November eingetragene Microsoft-Aktionäre waren. Am 20. Dezember wird die Microsoft-Aktie dann Ex-Dividende gehandelt.
Termin für Hauptversammlung steht
Darüber hinaus gab Microsoft ebenfalls bekannt, wann das nächste Aktionärstreffen stattfinden wird. Am 5. Dezember können Aktionäre, die bis zum Stichtag am 30. September Microsoft-Aktien besitzen, an der kommenden Hauptversammlung teilnehmen. Dies wird den Angaben zufolge virtuell stattfinden, als Teilnehmer sind neben CEO Satya Nadella auch Vizepräsidenten und CFO Amy Hood, Vize-Chair Brad Smith sowie Sandra E. Peterson, die bei Microsoft als Lead Independent Director tätig ist, vorgesehen.
Die Microsoft-Aktie hat den Montagshandel an der NASDAQ mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 515,36 US-Dollar beendet, nachbörslich geht es um marginale 0,08 Prozent auf 515,76 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
14.09.25