Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 244.74 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.860 Microsoft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2025 gerechnet (515.36 USD), wäre die Investition nun 21’057.45 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 21’057.45 USD, was einer positiven Performance von 110.57 Prozent entspricht.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3.80 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch