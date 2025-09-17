Fed-Zinsentscheid steht an: SMI vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen im Vorfeld uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich etwas höher.

Der SMI hatte noch am Dienstag mit einem Verlust von 1,03 Prozent bei 12'018,66 Punkten geschlossen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Handel im Minus eröffneten. Sie beendeten die Sitzung 1,05 Prozent schwächer bei 16'709,44 Zählern bzw. 1,16 Prozent leichter bei 1'984,46 Einheiten.

Am Tag des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed wird ein zurückhaltender Handelsverlauf erwartet. Für die Schweiz sind keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

Die US-Notenbank Federal Reserve steht kurz davor, erstmals in diesem Jahr den Leitzins zu senken. Ökonomen rechnen überwiegend mit einer Reduzierung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent, um der Abkühlung am US-Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen. Die Entscheidung wird um 20.00 Uhr (MESZ) veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX präsentierte sich am Dienstag mit Verlusten.

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart leichter und fiel dann noch tiefer ins Minus auf schlussendlich -1,77 Prozent bei 23'329,24 Einheiten.

Nach dem festeren Wochenauftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eingeknickt. Konjunkturdaten aus Deutschland hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten - gemessen am Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW - im September unerwartet aufgehellt.

Im Fokus steht die US-Notenbanksitzung, die am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endet. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen grösseren Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", bemerkte Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die Entscheidung am Mittwoch, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste ein enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat Trump in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag wenig verändert.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem leichten Minus von 0,27 Prozent bei 45'758,27 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte unterdessen ein marginales Minus von 0,07 Prozent bei 22'333,96 Zählern.

Anleger blieben vorsichtig, da am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht. Mehrheitlich wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

Für positive Stimmung sorgten vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,6 Prozent zum Vormonat und damit doppelt so stark wie erwartet. Ohne den Autosektor betrug das Plus sogar 0,7 Prozent. Auch die Importpreise überraschten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent, nachdem Ökonomen einen Rückgang prognostiziert hatten. Zudem legte die Industrieproduktion im August leicht um 0,1 Prozent zu - entgegen den Erwartungen eines Rückgangs.

Politisch sorgte ein Gerichtsbeschluss für Erleichterung: Fed-Gouverneurin Lisa Cook bleibt vorerst im Amt, nachdem ein Berufungsgericht einen Eilantrag der Trump-Regierung gegen sie abgelehnt hat. Gleichzeitig bestätigte der Senat Stephen Miran, den Wirtschaftsberater von Präsident Trump, als neues Mitglied im Fed-Board. Er tritt die Nachfolge von Adriana Kugler an, die im August zurückgetreten war.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigt sich wenig bewegt und pendelt bei 44'896,50 Punkten um die Nulllinie.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise um 0,41 Prozent auf 3'877,55 Punkte nach oben.

In Hongkong legt der Hang Seng daneben zwischenzeitlich 1,41 Prozent auf 26'812,19 Punkte zu.

Im Vorfeld der am Abend mit Spannung erwarteten US-Notenbankbeschlüsse und -Projektionen geht es am Mittwoch an den Börsen in Asien uneinheitlich zu. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte fest erwartet wird, ist die Frage, ob die Notenbanker zugleich weitere Zinssenkungen in Aussicht stellen, wie vom Markt mehrheitlich erwartet.

In Japan kommt Gegenwind vom Yen, der sich gegenüber der gleichen Vortageszeit fester zeigt, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Stützend könnte dagegenwirken, dass die Exporte Japans im August zum Vorjahr nur ganz leicht gesunken sind um 0,1 Prozent, während Ökonomen ein Minus von 1,9 Prozent geschätzt hatten. Gleichwohl machte sich die US-Zollpolitik negativ bemerkbar, denn die Exporte in die USA brachen um 13,8

In Tokio sind die Blicke nicht nur auf die US-Notenbank, sondern auch auf die japanische Notenbank gerichtet, die am Donnerstag zweitägige Beratungen beginnt. Die Kommunikation der Bank of Japan könnte die Erwartung einer Zinserhöhung im Oktober schüren, glauben die Ökonomen von SMBC Nikko Securities. Auch wenn eine Änderung des Leitzinses am Freitag unwahrscheinlich sei, könnte sie eine Erhöhung im Oktober signalisieren. Den Yen dürfte das stützen.

An den Börsen in China und Hongkong dürfte stützen, dass es von den US-chinesischen Gesprächen über ein Handelsabkommen zuletzt positive Signale kamen, zumindest von Seiten der USA. Dazu scheint man kurz vor einer Einigung über die Social-Media-Plattform Tiktok zu stehen. Demnach würde das US-Geschäft von TikTok von einem Investorenkonsortium kontrolliert werden, könnte also weiterbetrieben werden.

Derweil könnte der Regierungschef von Hongkong in einer Rede am Mittwoch Massnahmen vorstellen, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Stadt zu festigen, so Ökonomin Cindy Keung von OCBC. Schliesslich gebe es Sorgen über eine verzögerte Erholung der Investitionen, einen schwächelnden Arbeitsmarkt und nachlassende Exporte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires