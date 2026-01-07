Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'341 0.7%  SPI 18'352 0.6%  Dow 49'462 1.0%  DAX 24'892 0.1%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5'932 0.1%  Gold 4'449 -1.0%  Bitcoin 73'740 -1.1%  Dollar 0.7949 -0.1%  Öl 60.1 -0.7% 
Geändert am: 07.01.2026 07:40:05

Asiens Börsen zur Wochenmitte mehrheitlich im Minus

Die Märkte in Fernost weisen überwiegend rote Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.

Der SMI startete den Handelstag fester, bewegte sich auch im Anschluss in der Gewinnzone und erreichte dabei zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 13'357,76 Einheiten. Im weiteren Verlauf wechselte der Leitindex häufiger das Vorzeichen, bewegte sich am Nachmittag aber wieder auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 13'322,15 Zähler (+0,56 Prozent).
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Der SPI verabschiedete sich 0,6 Prozent stärker bei 18'352,40 Stellen, während der SLI 0,53 Prozent auf 2'162,47 Einheiten zulegte.

Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Die US-Militärintervention in Venezuela spielte am Markt erneut keine Rolle, wie Händler sagten. Die Investoren hofften vielmehr auf Zinssenkungen der US-Notenbank. Anleger griffen vor allem bei Pharmawerten zu, die zu Wochenbeginn eher gemieden worden waren. Dagegen verzeichneten einige der am Vortag gefragten Konjunkturzykliker nun Gewinnmitnahmen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete etwas höher und stieg auch im Verlauf weiter. Dabei erreichte er immer neue Allzeithochs und näherte sich der Marke von 25'000 Punkten. Auch letztlich hielt sich das deutsche Börsenbarometer noch leicht im Plus und beendete den Tag 0,09 Prozent stärker bei 24'892,20 Zählern. Es ist damit einer neuer Höchststand auf Schlusskursbasis.

Der DAX hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation konnte jedoch keinen zusätzlichen Schub verleihen.

Zeitweise fehlten nur noch rund 30 Punkte bis zur Marke von 25'000 Punkten, bevor dem Leitindex am Nachmittag im Zuge eines abebbenden Schwungs an den US-Börsen die Luft wieder ausging. Doch auch wenn der DAX die Hürde von 25'000 Punkte noch nicht überwinden konnte, rechnen Marktexperten damit, dass er sie in dieser Woche erneut in Angriff nehmen wird. "Solche runden Marken sind aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung", kommentierte Christine Romar, zuständig für das Europageschäft bei CMC Markets. Aber auch eine solche wäre ihr zufolge gesund und "eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres".

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones ging höher in den Handel und blieb auch im Anschluss im Plus. Er näherte sich dabei der Marke von 50.000 Punkten. Letztlich ging er 0,99 Prozent stärker bei 49'462,08 Punkten aus dem Geschäft.
Der NASDAQ Composite stand zur Eröffnung leicht im Plus und konnte im Verlauf weiter zulegen. Er schloss 0,65 Prozent höher bei 23'547,17 Zählern.

Nach dem Rekordhoch beim Dow Jones zum Wochenstart ging es auch am Dienstag kräftig aufwärts. Die US-Konjunkturagenda fiel überschaubar aus: Der zentrale Termin der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag anstehen. "Eine Fortsetzung schwacher Daten würde wahrscheinlich die Erwartungen einer "dovisheren" Haltung der Fed im Jahr 2026 bestärken, wobei die Märkte derzeit zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen", sagte Frank Walbaum von Naga.

Am Dienstag richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger daher vor allem auf die CES in Las Vegas und den Technologiesektor. So hat etwa NVIDIA überraschend früh leistungsstärkere KI-Chips präsentiert.

ASIEN

Am Mittwoch geben die Börsen in Fernost überwiegend nach.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,06 Prozent schwächer bei 51'962,20 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit minimalen Gewinnen von 0,06 Prozent auf 4'086,23 Zähler.

Abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 1,18 Prozent auf 26'394,44 Stellen.

Trotz positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zu. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche dürften dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.

Etwas bremsend wirkt in der Region laut Marktteilnehmern eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, die vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst wurden im Hinblick auf Chinas Taiwan-Politik. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

