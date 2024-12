ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron nach Quartalszahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Speicherchipkonzern habe den Anlegern nicht wirklich ein Weihnachtsgeschenk gemacht, schrieb Analyst Timothy Arcuri in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Der Ausblick habe selbst die Erwartungen der ärgsten Pessimisten noch unterboten. Gleichwohl sieht Arcuri in einem Kursrückschlag eine Kaufgelegenheit. Denn die DRAM-Story sei sehr gut, gerade bei High-Bandwidth Memory (HBM). Zudem zeichne sich für das kommende Jahr eine Umsatzentwicklung in Form eines Hockeyschlägers ab. Am positiven Gesamtbild habe sich ohnehin nichts geändert./ag/ck;