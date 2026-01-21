Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend stärker

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 608,80 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'831 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 615,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 606,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'809'805 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 796,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 30,78 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 21,17 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 03.02.2027 werfen.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Aktienmarkt 2026: S&P 500 könnte Anleger trotz starker Vorjahre positiv überraschen

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen

Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen