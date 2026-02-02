SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen am Montag tiefrot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag zu Verlusten.

So zeigt sich der SMI gemäss vorbörslicher Indikationen mit Abgaben.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften Start in die neue Woche nachgeben.

Europas Börsen dürften angesichts negativer internationaler Vorgaben mit kräftigen Abschlägen in den Handel am Montag starten. Im Fokus stehen die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten. Nicht nur Gold und Silber geben nach dem Crash am Freitag weiter nach, auch der Ölpreis kommt deutlich zurück.

Hauptauslöser für die Korrektur ist die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell als Präsident der US-Notenbank ab Mai. Er gilt zwar als Anhänger niedrigerer Leitzinsen und die Märkte haben bereits etwas stärkere Senkungsfantasien eingepreist. "Wegen seiner glaubwürdigen Vita als renommierter Kapitalmarktprofi dürfte er (aber) nicht automatisch Forderungen der Regierung nachgeben. Wer glaubt, dass nun in den USA ein Zinssenkungsmarathon ansteht, täuscht sich", so die DZ Bank. Warsh gilt als der falkenhafteste aller zuvor gehandelten Fed-Kandidaten, seine Nominierung hat die Finanzmärkte auf dem falschen Fuss erwischt.

Heftige Kursverluste bei Technologieaktien in Asien, vor allem in Seoul, könnten derweil auch den europäischen Sektor nach unten reissen. Ursächlich sei die wiedererwachte Angst vor einer KI-Blase.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Montag als Verkäufer auftreten.

So zeigt sich der DAX vorbörslich mit einem Minus.

Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den DAX deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an.

Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide".

Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach. Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat.

WALL STREET

Vor dem Wochenende dominierten die Bären an den US-Börsen.

So eröffnete der Dow Jones die Sitzung etwas tiefer und verharrte auch im Verlauf im Minus. er verabschiedete sich schliesslich 0,36 Prozent schwächer bei 48'892,47 Punkten ins Wochenende.

Deutlich schwächer zeigte sich der NASDAQ Composite, nachdem er zum Handelsstart bereits nachgegeben hatte. Letztlich verlor er 0,94 Prozent auf 23'461,82 Zähler.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell als Vertreter einer eher restriktiven Geldpolitik gilt, die eher festverzinsliche Wertpapiere als Aktien begünstigen würde. Die Ökonomen von Evercore ISI um Krishna Guha betonten indes, sie sähen den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh eher "als Pragmatiker und nicht als ideologischen Falken in der Tradition der unabhängigen konservativen Zentralbanker." Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgte derweil, dass die Erzeugerpreise im Dezember etwa stärker als erwartet gestiegen sind.

ASIEN

An den Börsen in Fernost dominieren zum Wochenstart die Bären.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Minus von 1,17 Prozent bei 52'698,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite daneben 2,01 Prozent auf 4'035,10 Zähler.

Noch deutlicher abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 2,92 Prozent auf 26'586,27 Einheiten.

Nach teils deutlichen Kurszuwächsen zum Jahresstart geht es an den asiatischen zum Auftakt in den Februar teils deutlich nach unten. Schwache Vorgaben der Wall Street am Freitag und ein allgemein anhaltend unsicheres Umfeld werden mitunter zu Wochenbeginn als Begründung angeführt.

Dabei sind die Signale aus der Konjunktur gar nicht schlecht: In China verbesserte sich zumindest der Einkaufsmanagerindex von RatingDog deutlicher über die Wachstumsschwelle auf 50,3 von 50,1 Punkten. Grund für das bessere Umfeld seien vor allem die Aufträge aus dem Ausland gewesen, so Yao Yu, Gründer von RatingDog.

In Japan sorgte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit Aussagen zur Wechselkursentwicklung offenbar für - zumindest kurzzeitige - Unsicherheit. Takaichi stellte in sozialen Medien eigene Äusserungen während einer Wahlkampfrede klar, die einige Marktteilnehmer als Signal für eine Toleranz gegenüber einem schwächeren Yen interpretierten. Am Wochenende hatte Takaichi gesagt, ein schwacher Yen stütze die Gewinne der Exporteure im Ausland. Anschliessend schrieb sie in einem X-Post, dass ihre Absichten von einigen Medien missverstanden worden seien. Sie werde weder einen stärkeren noch einen schwächeren Yen befürworten, sondern stattdessen eine starke Wirtschaft aufbauen, die "widerstandsfähig gegenüber Wechselkursschwankungen" sei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires