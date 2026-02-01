|Wochenperformance
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.