Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein

Meta erlitt im dritten Quartal 2025 einen Gewinneinbruch: Das Ergebnis belief sich auf 1,05 US-Dollar je Aktie, nach 6,03 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,716 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit verfehlt.

Im Berichtszeitraum machte der Konzern hinter dem sozialen Netzwerk Facebook ausserdem 51,24 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nachdem der Umsatz im Vorjahreszeitraum bei 40,589 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, hatten die Experten nun eine Steigerung auf 49,49 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt am Mittwoch nachbörslich zeitweise um 8,41 Prozent auf 688,28 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch