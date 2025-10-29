Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Facebook-Konzern mit Zahlen 29.10.2025 21:27:00

Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein

Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre Bücher für das dritte Quartal 2025 geöffnet. Die Ergebnisse.

Meta Platforms
597.56 CHF -0.72%
Meta erlitt im dritten Quartal 2025 einen Gewinneinbruch: Das Ergebnis belief sich auf 1,05 US-Dollar je Aktie, nach 6,03 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,716 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit verfehlt.

Im Berichtszeitraum machte der Konzern hinter dem sozialen Netzwerk Facebook ausserdem 51,24 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nachdem der Umsatz im Vorjahreszeitraum bei 40,589 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, hatten die Experten nun eine Steigerung auf 49,49 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt am Mittwoch nachbörslich zeitweise um 8,41 Prozent auf 688,28 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com