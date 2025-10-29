Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
29.10.2025 21:27:00
Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein
Die Facebook-Mutter Meta hat ihre Bücher für das dritte Quartal 2025 geöffnet. Die Ergebnisse.
Meta PlatformsMeta erlitt im dritten Quartal 2025 einen Gewinneinbruch: Das Ergebnis belief sich auf 1,05 US-Dollar je Aktie, nach 6,03 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,716 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit verfehlt.
597.56 CHF -0.72%
Im Berichtszeitraum machte der Konzern hinter dem sozialen Netzwerk Facebook ausserdem 51,24 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nachdem der Umsatz im Vorjahreszeitraum bei 40,589 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, hatten die Experten nun eine Steigerung auf 49,49 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt am Mittwoch nachbörslich zeitweise um 8,41 Prozent auf 688,28 US-Dollar.
