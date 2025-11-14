Merck Aktie 412799 / DE0006599905
14.11.2025 12:58:44
Merck-Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie
UBS AG hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston senkte in seinem am Freitag vorliegenden Resümee seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2026 ein wenig. Er begründete dies nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten mit einer etwas früheren Generika-Konkurrenz für Mavenclad in den USA, was teilweise durch einen höheren Gewinnbeitrag des Zukaufs Springworks ausgeglichen werde.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Merck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:41 Uhr 3.8 Prozent im Minus bei 116.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 28.42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81’782 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 15.0 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Merck KGaA
|
00:23
|Merck nears deal for flu-prevention biotech Cidara (Financial Times)
|
13.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Merck-Analyse: DZ BANK verleiht Merck-Aktie Kaufen in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Merck-Aktie schnellt hoch: Quartalsgewinn überrascht positiv - Prognose für 2025 präzisiert (AWP)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
