Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Wichtige Unterstützungslinie gefährdet

• Mercedes-Benz verzeichnete Gewinneinbruch im ersten Halbjahr• Wichtige Unterstützungslinie für Aktienkurs in Gefahr• Analysten neutral bis positiv gestimmt

Mercedes-Benz hat am Mittwoch einen dramatischen Gewinneinbruch für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben: So ist der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn auf nur noch 2,59 Milliarden Euro geschrumpft - ein drastischer Rückgang gegenüber den 5,99 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im jüngsten Quartal zeigte sich die Situation besonders angespannt: Das Konzernergebnis sackte um zwei Drittel auf 957 Millionen Euro ab, gleichzeitig sank der Umsatz um fast 10 Prozent auf 33,15 Milliarden Euro.

Angesichts der verschlechterten Geschäftslage sah sich der Vorstand gezwungen, die Jahresprognose für 2025 nach unten zu korrigieren. Die erwartete operative Marge im Kerngeschäft mit Personenkraftwagen wurde von 5 bis 7 Prozent auf nur noch 4 bis 6 Prozent reduziert.

Der Kapitalmarkt reagierte entsprechend nervös: Am Mittwoch, dem Tag der Bilanzvorlage, beendete die Mercedes-Benz-Aktie den XETRA-Handel um 3,42 Prozent tiefer bei 51,39 Euro. Auch in den Folgetagen stand das Papier auf den Verkaufszetteln der Anleger: Am Donnerstag ging es letztlich um weitere 2,51 Prozent auf 50,10 Euro runter, am Freitag verliert die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 0,16 Prozent auf 50,02 Euro. Damit bewegt sie sich in der Nähe einer wichtigen Unterstützungslinie, die bei 50 Euro verläuft. Dürfte diese nachhaltig unterschritten werden, könnte es für das Papier laut "Finanztrends" noch deutlich weiter nach unten gehen.

Analysten bleiben vorsichtig

Die Expertenbewertungen fallen nach den enttäuschenden Zahlen gemischt aus. Während beispielsweise JPMorgan die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro beliess, empfahl die UBS eine neutrale Position, hob ihr Kursziel jedoch von 52 auf 56 Euro an.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei anderen Expertenstudien. Hier empfehlen fünf Analysten den Anteilsschein des deutschen Premiumautobauers zum Kauf, acht weitere haben eine "Hold"-Empfehlung herausgaben. Besonders bemerkenswert: Trotz den schwachen Zahlen und dem zusammengestrichenem Jahresausblick empfiehlt keiner der Experten, die Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt laut finanzen.net bei 61,50 Euro. Damit ergibt sich - gemessen am gestrigen Schlusskurs - nun ein Aufwärtspotenzial von rund 22,75 Prozent.

Redaktion finanzen.ch