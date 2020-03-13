Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
52.74 € 		Abst. Kursziel*:
2.39%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
52.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

