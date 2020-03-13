Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
52.74 €
Abst. Kursziel*:
2.39%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
52.19 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.47%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
