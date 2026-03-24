NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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24.03.2026 22:33:53
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Verluste
Der NASDAQ 100 gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.
Am Dienstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.77 Prozent auf 24’002.45 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.605 Prozent tiefer bei 24’042.23 Punkten, nach 24’188.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24’170.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’927.69 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24’977.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’656.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’180.44 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 4.78 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 23’759.97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 4.09 Prozent auf 62.34 USD), KLA-Tencor (+ 3.62 Prozent auf 1’566.19 USD), Applied Materials (+ 3.37 Prozent auf 373.99 USD), Analog Devices (+ 3.09 Prozent auf 321.83 USD) und Diamondback Energy (+ 2.75 Prozent auf 197.06 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Axon Enterprise (-9.99 Prozent auf 456.60 USD), Atlassian (-8.39 Prozent auf 68.17 USD), Zscaler (-8.16 Prozent auf 139.41 USD), Workday (-5.67 Prozent auf 129.29 USD) und Intuit (-5.38 Prozent auf 432.45 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’512’430 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.677 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.08 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.56 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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