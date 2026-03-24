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Index-Performance im Fokus 24.03.2026 18:00:55

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagmittag mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.51 Prozent auf 24’065.86 Punkte zurück. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.605 Prozent auf 24’042.23 Punkte an der Kurstafel, nach 24’188.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24’170.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’927.69 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’977.04 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 25’656.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’180.44 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 4.52 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Bei 23’759.97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 4.53 Prozent auf 378.17 USD), Diamondback Energy (+ 4.04 Prozent auf 199.53 USD), KLA-Tencor (+ 3.82 Prozent auf 1’569.17 USD), ON Semiconductor (+ 3.67 Prozent auf 62.09 USD) und Analog Devices (+ 3.14 Prozent auf 322.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Axon Enterprise (-10.04 Prozent auf 456.33 USD), Atlassian (-7.86 Prozent auf 68.56 USD), Zscaler (-6.53 Prozent auf 141.88 USD), AppLovin (-5.81 Prozent auf 432.28 USD) und Workday (-5.25 Prozent auf 129.87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’628’087 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.677 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.08 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

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