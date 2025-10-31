Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühe Anlage 31.10.2025 10:02:17

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in KRONES eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit KRONES-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 93.75 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die KRONES-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.667 KRONES-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 125.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’337.60 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 33.76 Prozent gleich.

Der Marktwert von KRONES betrug jüngst 3.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

