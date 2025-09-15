Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Texas Instruments Aktie

15.09.2025

MARKT USA/Wenig verändert - Chip-Werte unter Abgabedruck

Texas Instruments
Ein kaum veränderter Start deutet sich zu Wochenbeginn an der Wall Street an. Damit dürfte sich die jüngste Konsolidierung fortsetzen. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Angesichts von Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes und einer anhaltend hohen Inflation wird erwartet, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Hierfür wird aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent eingepreist. Die Erwartung einer Senkung um 50 Basispunkte liegt dagegen nur bei 5 Prozent.

Zudem laufen erneut Handelsgespräche zwischen den USA und China. Dabei soll es auch um die Zukunft der Video-App TikTok von ByteDance gehen, da hier in dieser Woche eine Frist für den Abschluss einer Vereinbarung über die Sicherstellung des weiteren Betriebs in den USA ausläuft.

Gleichzeitig ist der US-Chipkonzern Nvidia in China erneut in das Visier der Behörden geraten. Vorläufige Untersuchungen hätten ergeben, dass Nvidia das Wettbewerbsrecht des Landes verletzt habe, teilte die Kartellbehörde mit. Sie werde weitere Untersuchungen durchführen. Über eine mögliche Strafe gab es keine Mitteilung. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich 2,5 Prozent. Auch die Aktien von Texas Instruments (-2,9%) und Analog Devices (-2,8%) stehen unter Druck. Das Handelsministerium hat am Wochenende eine Antidumping-Untersuchung für bestimmte in den USA hergestellte Analogchips eingeleitet, wie sie von Texas Instruments und Analog Devices produziert werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 06:10 ET (10:10 GMT)

