UBS Nestlé Roche NVIDIA Novartis Zurich Insurance Swiss Re Partners Group
Top News
Digitaler Euro ab 2029? EZB macht den Weg frei für europäische Digitalwährung
S&P 500 bleibt fest in Tech-Hand - NVIDIA, Apple & Microsoft treiben Gewinne
Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
Disney-Aktie fällt deutlich: Gewinnanstieg bleibt hinter den Erwartungen zurück
SanDisk Aktie 141821755 / US80004C2008

13.11.2025 15:44:39

MÄRKTE USA/Börsen-Abschläge nach Ende des Regierungsstillstandes

SanDisk
261.64 USD -7.56%
DOW JONES--Das Ende des längsten Regierungsstillstands der Geschichte beflügelt die Wall Street am Donnerstag nicht mehr. US-Präsident Donald Trump hat das vom Kongress beschlossene Ausgabenpaket zur Beendigung des Regierungsstillstands unterzeichnet. Das Paket verlängert die Finanzierung der Regierung aber nur bis zum 30. Januar - bei ausgewählten Posten für das gesamte Jahr. Nach dem Allzeithoch des Dow-Jones-Index am Vortag ist das Ende des Regierungsstillstandes nach Meinung von Börsianern hinreichend eingepreist. Im frühen Handel verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 48.178 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssen 0,6 bzw. 1,0 Prozent ein.

Nun richtet sich der Fokus auf die wirtschaftliche Verfassung des Landes und daran anknüpfend auf die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Die wird aber erschwert, weil die US-Konjunkturdaten zu Inflation und Arbeitsmarkt im Oktober "wahrscheinlich nie" veröffentlicht werden, wie die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, mitteilte. "Der Datenblackout hat die Arbeit der Federal Reserve erschwert, aber wir erwarten immer noch, dass sie die Zinssätze im Dezember erneut senken wird", sagt Chefmarktstrategin Carol Schleif von BMO Private Wealth.

Boston-Fed-Präsidentin Susan Collins sieht allerdings "hohe Hürden" für weitere Lockerungen der Geldpolitik. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 53 Prozent ein nach 63 Prozent am Vortag und 96 Prozent vor einem Monat.

Zinsdebatte auch bei Renten, Dollar und Gold

Am Rentenmarkt tut sich nicht viel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 2 Basispunkte auf 4,09 Prozent. Rentenhändler sprechen mit Blick auf die nun wieder einsetzende Datenveröffentlichung von Zurückhaltung und Vorsicht.

Der Dollar fällt mit der Spekulation auf schwache Konjunkturdaten, der Dollar-Index büsst 0,2 Prozent ein. Sollten diese wider Erwarten positiv ausfallen, könnte der Greenback mit der Annahme, die US-Notenbank werde im Dezember auf eine Zinssenkung verzichten, anziehen, heisst es im Handel.

Auch am Goldmarkt spekulieren Anleger auf schwache Daten und eine mögliche Zinssenkung im Dezember, der Preis des Edelmetalls ist über die Marke von 4.200 Dollar gestiegen. Die Ölpreise bewegen sich mit Aufschlägen, Sanktionen gegen Russland überwiegen aktuell die Sorgen vor einem Überangebot. Die Internationale Energie-Agentur hat ihre Prognosen 2025 und 2026 für die Nachfrage, aber auch für das Angebot leicht angehoben. Sie rechnet weiterhin mit einem Überangebot.

Unter den Einzelaktien ziehen Cisco Systems um 5,4 Prozent an. Der Netzwerkausrüster hat die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben, nachdem Gewinn und Umsatz im ersten Geschäftsquartal stärker als gedacht gestiegen sind. Der Unterhaltungskonzern Disney hat in seinem vierten Geschäftsquartal insbesondere mit seinem Fernseh- und Filmgeschäft nicht überzeugt, der Konzernumsatz lag unter den Markterwartungen. Der Kurs fällt um 7,5 Prozent.

Pfizer (-0,1%) versucht einem Medienbericht zufolge, ihre Beteiligung an der deutschen Biontech (-6,7%) zu verkaufen. Nach schwachen Geschäftszahlen des japanischen Speicherchipanbieters Kioxia geben die Sektorwerte Micron Technology (-0,4%), Sandisk (-7,8%) und Western Digital (-2,9%) nach. New Fortress Energy verbilligen sich um 5,2 Prozent, der Flüssiggashersteller hat eine Verschiebung seines Quartalsberichts beantragt. Die Gesellschaft plant eine Umschuldung. Sealed Air haussieren um 21,3 Prozent, der Verpackungsspezialist verhandelt laut einem Bericht mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice über eine Übernahme.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.177,68 -0,2% -77,14 +13,4%

S&P-500 6.812,51 -0,6% -38,41 +16,5%

NASDAQ Comp 23.179,02 -1,0% -227,43 +21,2%

NASDAQ 100 25.290,01 -0,9% -227,32 +21,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1628 +0,3% 1,1590 1,1598 +11,9%

EUR/JPY 179,66 +0,2% 179,32 179,44 +10,1%

EUR/CHF 0,9241 -0,0% 0,9245 0,9242 -1,5%

EUR/GBP 0,8825 -0,0% 0,8827 0,8829 +6,7%

USD/JPY 154,50 -0,1% 154,72 154,72 -1,6%

GBP/USD 1,3176 +0,3% 1,3131 1,3135 +4,9%

USD/CNY 7,0713 -0,1% 7,0780 7,0811 -1,8%

USD/CNH 7,0959 -0,2% 7,1119 7,1126 -3,0%

AUS/USD 0,6555 +0,3% 0,6538 0,6543 +5,7%

Bitcoin/USD 102.015,80 +0,1% 101.951,10 101.890,80 +7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,09 58,49 +1,0% 0,60 -18,9%

Brent/ICE 63,35 62,71 +1,0% 0,64 -16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.216,20 4.197,48 +0,4% 18,73 +59,9%

Silber 53,34 53,28 +0,1% 0,06 +84,5%

Platin 1.377,63 1.397,28 -1,4% -19,65 +59,5%

Kupfer 5,15 5,11 +0,8% 0,04 +25,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 09:45 ET (14:45 GMT)

Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SanDisk Corp When Issue

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
10:39 SMI weiter im Rally-Modus
09:44 Marktüberblick: RWE-Aktie springt nach Zahlen
09:41 UBS Logo UBS KeyInvest: Deutschland – Kurs Richtung Aufschwung/GLP-1 – Umkämpfter Milliardenmarkt
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
12.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’287.16 19.99 S9GB1U
Short 13’560.01 13.91 UIDBSU
Short 14’082.20 8.92 BI7SCU
SMI-Kurs: 12’760.50 13.11.2025 15:40:38
Long 12’256.36 19.68 SRZBNU
Long 11’993.15 13.98 SSBBTU
Long 11’465.50 8.95 BK5S8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
pbb-Aktie in Rot: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Korro Bio-Aktie stürzt dramatisch ab: Medikament verfehlt Zielwert - Koop mit Novo Nordisk auf Eis
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
15:55 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier
15:53 ROUNDUP: Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
15:45 Nato-Generalsekretär Rutte erfreut über Wehrdienst-Einigung
15:45 ROUNDUP 2: Deutsche Telekom hebt Jahresprognose und plant höhere Dividende
15:40 ROUNDUP: Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck
15:35 Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
15:32 Trump-Regierung verschärft Gesundheitsvoraussetzungen für Visa
15:28 ROUNDUP/Rechte Mehrheit: EU-Votum für schwächeres Lieferkettengesetz
15:28 Orlopp kritisiert Berlin: 'Wirtschaft wartet auf Reformen'
15:25 Merz zu Koalitionsausschuss: Industriestrompreis und Kraftwerke