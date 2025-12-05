Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’693.35
Pkt
111.65
Pkt
0.44 %
20:13:07
NASDAQ 100 im Blick 05.12.2025 20:03:48

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.42 Prozent stärker bei 25’688.01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.297 Prozent fester bei 25’657.78 Punkten in den Handel, nach 25’581.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25’617.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’827.08 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’620.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’652.44 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 21’425.22 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.47 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 8.23 Prozent auf 125.41 USD), Warner Bros Discovery (+ 5.70 Prozent auf 25.94 USD), Micron Technology (+ 5.19 Prozent auf 238.41 USD), Adobe (+ 5.08 Prozent auf 345.44 USD) und Lululemon Athletica (+ 3.67 Prozent auf 190.34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3.58 Prozent auf 179.36 USD), Netflix (-3.55 Prozent auf 99.56 USD), Amgen (-2.30 Prozent auf 332.33 USD), MercadoLibre (-1.80 Prozent auf 2’100.96 USD) und Baker Hughes (-1.76 Prozent auf 49.72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30’566’367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
