LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Letztendlich gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent auf 24’284.00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24’330.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’186.50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, notierte der LUS-DAX bei 23’298.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 21’211.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 18’165.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 21.64 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24’645.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 18’821.00 Punkte.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2.33 Prozent auf 43.49 EUR), EON SE (+ 1.93 Prozent auf 16.34 EUR), Vonovia SE (+ 1.89 Prozent auf 28.64 EUR), RWE (+ 1.84 Prozent auf 37.14 EUR) und Daimler Truck (+ 1.57 Prozent auf 40.67 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.55 Prozent auf 45.23 EUR), Sartorius vz (-1.37 Prozent auf 202.30 EUR), Rheinmetall (-1.12 Prozent auf 1’815.00 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 27.53 EUR) und QIAGEN (-0.86 Prozent auf 41.05 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’379’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 308.037 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch