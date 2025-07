Plug Power-Aktie im Aufwärtstrend: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt geben Rückenwind

• Plug Power-Aktie wieder im Aufwärtstrend• Globaler Brennstoffzellenmarkt wird bis 2029 voraussichtlich auf 3,1 Milliarden US-Dollar wachsen• Plug Power erwartet für das zweite Quartal Umsätze zwischen 140 und 180 Millionen US-Dollar

Plug Power-Aktie im Aufwind dank Brennstoffzellenmarkt-Prognosen

Die Plug Power-Aktie sah am vergangenen Freitag einen deutlichen Anstieg ihres Aktienkurses an der NASDAQ um 8,48 Prozent, womit der Handelstag bei 1,79 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen wurde. Dieser Kursschub wurde massgeblich durch neue Forschungsstudien befeuert, die ein erhebliches Wachstum im Brennstoffzellenmarkt prognostizieren. Und auch zum Start in die neue Woche hält der Rückenwind an: Vorbörslich geht es für Plug Power zeitweise 4,47 Prozent auf 1,87 US-Dollar hoch. Einem Bericht des Forschungsunternehmens BCC Research LLC zufolge, welcher InsiderMonkey vorliegt, wird der Markt für Brennstoffzellengeneratoren von 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 voraussichtlich auf 3,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,2 Prozent entspricht. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung von Unternehmen und kritischen Diensten wie Krankenhäusern und Rechenzentren sowie durch die fortschreitende Expansion der KI-Infrastruktur in den USA unterstützt. Brennstoffzellengeneratoren bieten eine stabile und zuverlässige Stromquelle, insbesondere bei Netzausfällen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Notstrom- oder sogar Hauptstromversorgung macht.

Q2-Umsatzerwartungen und Ausblick auf Profitabilität

Als eines der führenden Brennstoffzellenunternehmen in den USA ist Plug Power gut positioniert, um von dieser prognostizierten Marktexpansion zu profitieren. Für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet Plug Power Inc. Umsatzerlöse zwischen 140 Millionen und 180 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird im Laufe des Jahres eine weitere Verbesserung der Bruttomarge und der Working-Capital-Performance im Vergleich zum ersten Quartal erwartet. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der Q2-Bilanz wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Analystenmeinungen zur Plug Power-Aktie

Die Einschätzungen der Analysten zur Plug Power-Aktie zeigen ein geteiltes Bild. Von insgesamt 19 vorliegenden Bewertungen empfehlen vier Analysten die Aktie zum "Kauf", während elf eine "Halten"-Empfehlung aussprechen und vier zum "Verkauf" raten. Die Kursziele variieren dabei erheblich: Das höchste Kursziel liegt bei 3,50 US-Dollar, das mittlere bei 1,32 US-Dollar und das niedrigste bei 0,50 US-Dollar. Diese Spanne spiegelt die unterschiedlichen Perspektiven auf das Potenzial und die Risiken des Unternehmens im sich entwickelnden Brennstoffzellenmarkt wider.

Redaktion finanzen.ch