FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Eine mögliche Streichung des Abschnitts 899 der geplanten US-Steuergesetzgebung wäre positiv für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn diese Regelung hätte zu deutlich höheren Steuerzahlungen auf die von der US-Tochter T-Mobile US erhaltenen Dividendenzahlungen geführt. Diese summierten sich auf rund zwei Milliarden US-Dollar./bek/gl;