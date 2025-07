LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mathieu Robilliard passte seine Schätzungen am Mittwoch in seinem Ausblick an den Quartalsbericht der Bonner sowie an die jüngste Dollar-Schwäche an. An der Anlagestory ändere sich allerdings nichts, so der Experte./ag/gl;