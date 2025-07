Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.31 Prozent tiefer bei 5’342.48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4.461 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.019 Prozent auf 5’358.19 Punkte an der Kurstafel, nach 5’359.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’360.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’318.53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 5’233.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 4’935.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4’827.24 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.63 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 2.33 Prozent auf 43.49 EUR), Stellantis (+ 1.39 Prozent auf 8.05 EUR), BMW (+ 1.17 Prozent auf 84.50 EUR), Infineon (+ 1.02 Prozent auf 38.51 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.73 Prozent auf 577.80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-3.32 Prozent auf 7.67 EUR), Rheinmetall (-1.12 Prozent auf 1’815.00 EUR), UniCredit (-1.02 Prozent auf 57.26 EUR), Deutsche Börse (-0.76 Prozent auf 262.20 EUR) und Allianz (-0.58 Prozent auf 343.60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5’379’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 308.037 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.87 erwartet. Mit 7.73 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

