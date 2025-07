Roche-Aktie unter Druck: Roche erreicht mit COPD-Kandidat Astegolimab Ziele in Phase III Studie nicht

Eine Studie beim Medikament Astegolimab zur Verwendung bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) hat die Ziele nicht erreicht.

Konkret geht es um die Phase-III-Studie ARNASA. Diese habe den primären Endpunkt einer statistisch signifikanten Verringerung der annualisierten Exazerbationsrate (AER) nach 52 Wochen nicht erreicht, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Mit anderen Worten: Der Krankheitsverlauf konnte nicht verlangsamt werden. Die zuvor durchgeführte, zulassungsrelevante Phase-IIb-Studie ALIENTO hatte den primären Endpunkt gemäss den Angaben noch erreicht.

Das Sicherheitsprofil des Medikamentes habe den zuvor berichteten Daten entsprochen, heisst es weiter. Es seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden. Roche will die Daten aus den beiden Studien nun mit den Zulassungsbehörden besprechen, ausserdem würden die Daten auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt.

Bereits am Freitagabend musste Roche einen Misserfolg melden. Die US-Tochter Genentech hatte von der US-Arzneimittelbehörde FDA erneut einen ablehnenden Entscheid für eine zusätzliche Indikation seines Krebsmittels Columvi erhalten.

Roche-Aktie unter Druck

Die Roche-Aktien gehören am Montag im frühen Handel zu den grössten Verlierern bei den Blue Chips. An der SIX geht es zeitweise 0,51 Prozent auf 272,00 CHF nach unten.

Grund dürften gleich zwei Misserfolge sein, die der Basler Konzern am Frtagabend bzw. am Montagmorgen vermelden musste. Bei den Rückschlägen geht es einerseits um eine Phase-III-Studie beim Medikament Astegolimab zur Verwendung bei der Lungenkrankheit COPD, welche die Ziele nicht erreicht hat. Andererseits hat die US-Tochter Genentech von der US-Arzneimittelbehörde FDA erneut einen ablehnenden Entscheid für eine zusätzliche Indikation seines Krebsmittels Columvi erhalten.

Vor allem der - zumindest vorläufige - Misserfolg im Falle von Astegolimab bei COPD dürfte Roche treffen, wobei eine Phase-II-Studie dazu den Endpunkt erreicht hatte und Roche die Ergebnisse noch mit den Zulassungsbehörden diskutieren will. Die Nachricht sei insgesamt negativ, heisst es denn auch bei der Bank Vontobel in einem Kommentar. Der zuständige Analyst hat im Medikamentenkandidaten "ein interessantes Potenzial für COPD" gesehen mit einem Spitzenumsatz von 1,6 Milliarden Franken bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Er wird entsprechend seine Schätzungen aktualisieren.

Auch die Analysten von Barclays sind eher pessimistisch für das Medikament. "Insgesamt glauben wir nicht, dass diese entscheidenden P2b/3-Daten die Zulassungsanträge stützen könnten, und betrachten sie als weiteren Rückschlag für die IL-33-Klasse, wenn auch als keinen überraschenden nach den gemischten Ergebnissen von Sanofi im Juni", heisst es in einem Kommentar.

Gemäss ZKB hätte eine breite COPD-Zulassung auch nur bei schwer kranken Patienten ein Potential von weit über 5 Milliarden Franken. Das Interesse des Pharmasektors an COPD werde etwa auch durch die 10 Milliarden teure Akquisition von Verona durch Merck unterstrichen, heisst es. Der zuständige Analyst hat in seiner Schätzung allerdings lediglich einen Peak-Umsatz von 0,3 Milliarden ab 2031, den er so belassen will.

Dass der Kurs heute nicht stärker zurückgeht, dürfte auch mit der allgemeinen Kursentwicklung in den letzten Wochen und Monaten zu tun haben. Berenberg spricht in einer - allerdings letzte Woche veröffentlichten Studie - von einer mittlerweile attraktiven Bewertung der Roche-Papiere.

Basel (awp)