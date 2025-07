FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 41,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des schwachen US-Dollar, Sorgen über den Wettbewerb in den USA und einer Aktienplatzierung der dortigen Tochter T-Mobile US hinke die T-Aktie seit Jahresbeginn der Branche hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch ohne Berücksichtigung von T-Mobile US werde sie noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, der sich aber auch dank anhaltender Aktienrückkäufe weiter verringern sollte./gl/ajx;