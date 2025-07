SMI vorbörslich tiefer -- Börsen in China nach Zinsentscheid höher

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich zum Start zunächst zurückhalten.

Der SMI ging am Freitag 0,18 Prozent höher bei 11'982,91 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verliessen die Handelswoche 0,26 Prozent höher bei 16'746,73 Zählern bzw. 0,25 Prozent stärker bei 1'988,84 Einheiten.

In der Schweiz erreicht die laufende Berichtssaison zur Jahresmitte in dieser Woche einen ersten Höhepunkt. Am Montag bleibt es noch recht ruhig, Anleger bereiten sich aber auf die anstehenden Zahlen von heimischen Börsenschwergewichten vor.

DEUTSCHLAND

Der DAX verlor sein jüngstes Rekordhoch am Freitag aus den Augen.

Der DAX hat das Geschäft mit einem Aufschlag aufgenommen. Auch im weiteren Verlauf fuhr er zunächst Gewinne ein, bevor er unter die Nulllinie zurückfiel. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,33 Prozent im Minus bei 24.289,51 Zählern ins Wochenende.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Ende einer anfangs turbulenten Woche ruhig geblieben. Nachdem der DAX die wichtige technische Marke von 24'000 Punkten in der laufenden Woche verteidigen konnte, hat er seinen rund eine Woche alten Rekord von 24'639 Punkten etwas aus dem Auge verloren. Zu Wochenbeginn hatte der Handelsstreit zwischen den USA und der EU die Aktienmärkte belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump der EU mit hohen Einführzöllen gedroht hatte. Mittlerweile hat bei den Investoren aber ein gewisser Gewöhnungseffekt Einzug gehalten. Anleger setzen weiter auf Verhandlungslösungen. Sollte allerdings keine Einigung gefunden werden, könnte es turbulent werden an der Börse.

Für Rückenwind sorgten im Wochenverlauf auch eine Lockerung der US-Auflagen für Halbleiterexporte nach China sowie Geschäftszahlen des weltgrössten Chipauftragsfertigers TSMC. Die hohe Nachfrage nach Hochleistungs-Computer-Chips im Zusammenhang mit dem Megatrend Künstliche Intelligenz lässt die Gewinne des Konzerns weiter sprudeln.

"Trotz aller Risiken aus dem schwelenden Handelskonflikt und der Zukunft der US-Notenbank bleiben die Anleger in Kauflaune, es herrscht scheinbar weiterhin Anlagenotstand", erklärte Experte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Damit spielte er auch auf die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell an, den Trump schon länger zu Zinssenkungen drängt.

"Wer nicht drin ist im Markt, will und muss rein, und wer drin ist, bleibt drin, weil es scheinbar nur noch nach oben geht", so Molnar weiter. Noch spreche auch die Saisonalität für den Aktienmarkt, ab August könnte sich der Wind aber drehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende uneins.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester, drehte anschliessend jedoch ins Minus und ging 0,32 Prozent schwächer bei 44'341,91 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zum Start ebenfalls auf grünem Terrain und konnte sich letztlich auch knapp in der Gewinnzone halten: Er beendete die Sitzung 0,05 Prozent höher bei 20'895,66 Zählern.

Die Stimmung der Aktienanleger an den US-Börsen verschlechterte sich zum Wochenende. Die Berichtssaison der Unternehmen stärkte jedoch das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Der Mischkonzern 3M und der Kreditkartenanbieter American Express überzeugten. Und auch beim Streaminganbieter Netflix laufen die Geschäfte weiterhin gut.

ASIEN

Zum Wochenstart sind an den Börsen in China Gewinne zu sehen.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 am Freitag 0,21 Prozent auf 39'819,11 Punkte. Am Montag findet hier kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,44 Prozent auf 3'549,89 Zähler.

Der Hang Seng rückt unterdessen zeitweise um 0,28 Prozent auf 24'895,20 Zähler vor.

Die People's Bank of China (PBoC) hat die Leitzinsen unverändert gelassen, ein weithin erwarteter Schritt nach einer Senkung im Mai, Diese Senkung hatte darauf abgezielt, die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA abzufedern. So blieb der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Im Mai waren beide Sätze um 10 Basispunkte reduziert worden.

Es sei unwahrscheinlich, dass China kurzfristig breit angelegte Konjunkturmassnahmen ergreifen wird, obwohl bis Ende Juli ein Treffen des Politbüros erwartet wird, um die Wirtschaftspolitik für das zweite Halbjahr zu erörtern, schreiben die Ökonomen von Goldman Sachs in einem Kommentar. Die Ökonomen glauben nicht, dass die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit für bedeutende Konjunkturmassnahmen sehen, da das reale BIP-Wachstum im ersten Halbjahr das Wachstumsziel von "rund 5 Prozent" für dieses Jahr übertroffen habe. Peking werde wahrscheinlich sein Versprechen bekräftigen, die Binnennachfrage anzukurbeln und die Exporte, die Beschäftigung und den Immobilienmarkt zu stabilisieren, so Goldman Sachs weiter.

In Japan findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt, damit kann die Börse erst am Dienstag auf das Ergebnis zu Oberhauswahl reagieren. Hier hat die Regierungskoalition von Premierminister Shigeru Ishiba ihre Mehrheit verloren. Die Niederlage deutet nach Einschätzung von Goldman Sachs auf eine wahrscheinlich expansive Ausrichtung der Fiskalpolitik hin. "Da die Regierungskoalition weder im Ober- noch im Unterhaus eine Mehrheit hat, dürfte die Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien bei der Verabschiedung von Gesetzen von Fall zu Fall noch wichtiger werden", schreiben die Ökonomen in einem Kommentar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires