Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Grossschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt.

Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 09:48 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.9 Prozent auf 153.50 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 35.50 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via SIX SX 270’762 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 22.2 Prozent zu. Am 14.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden.

